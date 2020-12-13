Пашинян: Российские миротворцы остановили новые бои в Карабахе

Боевые действия близ двух сел в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что часть сел перешла под контроль азербайджанского спецназа.

«Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Но часть сел Хин Таглар и Хцаберд перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа», – сказал Пашинян на расширенном заседании Совбеза Армении, передает РИА «Новости».

По его словам, в воскресенье утром российские миротворцы подтянули более крупные силы, и ситуация там сейчас относительно спокойная. «Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации», – сказал Пашинян.

Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.