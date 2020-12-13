Захарова сказала, как изменятся отношения России и США в случае победы Байдена

В случае победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах двусторонние отношения между Россией и США вряд ли кардинально изменятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, от смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов, от замены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем. <...> Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет», – сказала она в интервью программе «Фетисов», передает телеканал «Звезда».

Напомним, инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава американского государства Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий.