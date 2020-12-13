Алиев в Баку заявил членам Минской группы ОБСЕ, что он их не приглашал

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что он их в Баку не приглашал и что результата в Нагорном Карабахе добилась не Минская группа, а Азербайджан и Россия.

«Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу», – заявил он, добавив, что «не был против» визита, когда узнал, что «Минская группа хочет приехать». Алиев заявил: «Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти». По его словам, «Минская группа выступала с идеями и старалась действовать творчески», но «это не дало никакого результата».

Во встрече приняли участие сопредседатели группы от США и Франции Эндрю Шофер и Стефан Висконти, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, передает Sputnik.

Алиев заявил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе, «Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами». Он подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции», причем Ереван «никогда не подписал бы это добровольно».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, – сказал президент Азербайджана. – Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».

Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева. Выразив признательность за возможность встречи сопредседателей Минской группы с главой Азербайджана, посол России Михаил Бочарников отметил, что Россия, будучи участником достигнутого трехстороннего соглашения, придает особое значение его реализации.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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