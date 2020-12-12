В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака

Дешифровщикам удалось прочитать записку, которую американский серийный убийца Зодиак направил 51 год назад в газету San Francisco Chronicle.

Как сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на ФБР, разгадать шифр удалось троим специалистам из США, Бельгии и Австралии, передает «Интерфакс».

«Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это быстрее отправит меня в рай, поскольку теперь у меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать», – говорится в записке. Отмечается, что расшифровка не приближает к разгадке, кем же был убийца.

Зодиак убил пять человек в конце 1960-х годов, его не поймали. Во время серии нападений убийца использовал и огнестрельное, и холодное оружие. Он также отправлял записки в газеты, в том числе зашифрованные. Еще две такие записки пока не разгаданы, возможно, их содержание поможет установить личность преступника.

Американский веб-дизайнер Дэвид Оранчак, который участвовал в расшифровке письма, отметил, что ему и его коллегам удалось разгадать шифр с помощью специальных программ и человеческой изобретательности. Он также констатировал, что в тексте – «примерно та же чушь Зодиака, жаждавшего внимания». ФБР подтвердило дешифровку кода и заверило, что продолжает поиски убийцы.

Убийства Зодиака начались в декабре 1968 года, когда мужчина и женщина были застрелены в своей машине. В июле 1969 убийца стрелял еще в одну пару, но мужчина выжил. В том же году еще на одну пару напали с ножом, но мужчина также выжил. В октябре 1969 года был застрелен водитель такси. Убийца, который называл себя Зодиаком, не был установлен, но сам злоумышленник в письмах признавался в убийстве 37 человек. Официально доказаны только пять жертв.

В 2016 году в телефоне убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова нашли четыре зашифрованных сообщения. Карлов был убит бывшим турецким спецназовцем. Стрелявшего уничтожила полиция.