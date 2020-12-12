Задержаны подозреваемые в хищении 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка

МВД задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из регионов <...> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», – цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирины Волк. По ее словам, подозреваемые были установлены благодаря «кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что одним из потерпевших оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, у него аферисты украли несколько миллионов рублей.

По данным МВД, мошенники изготавливали поддельные паспорта жертв, которые предъявляли в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Получив новые сим-карты, они заходили в мобильный банк жертвы и переводили себе деньги.

Полицейские изъяли у подозреваемых банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража») расследуются сразу в трех регионах Росси: Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

«В отношении задержанных, двоих жителей столицы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Волк.