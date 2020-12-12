Назван способ уничтожить COVID-19 за две минуты

Американские ученые выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. Результаты исследований опубликованы в British Dental Journal.

Целью лабораторных исследований было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта, передает РИА «Новости».

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту», – говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Ранее японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем.