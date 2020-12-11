Путин оценил ситуацию с многообразием полов в некоторых странах

Ситуация с многообразием полов, сложившаяся в некоторых странах, для России абсолютно неприемлема, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ, которая прошла накануне.

«Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество. И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля.

«У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово – культура. Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть, на что опереться, – развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах», – добавил российский лидер.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, прозвучавшие во второй части заседания, опубликованы в пятницу.

Напомним, правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу «пол», помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х.