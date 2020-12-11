Лукашенко предупредил о нацеленном на Россию из-за границы «острие атак»

Белоруссия ощущает нацеленное на Россию «острие атак» из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Владимир Владимирович [Путин], мы все отмечаем, что времена непростые, непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев – Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов [Евразийского экономического союза] нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Лукашенко процитировал почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее говорил, что Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. «И, как он говорил, ну куда от этого деться? Поэтому терпения (…) вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали», – сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).