В США назвали позором замалчивание расследования дела сына Байдена

Замалчивание сведений о расследовании в отношении сына кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена Хантера в разгар избирательной кампании в США является «историческим преступлением и позором», заявил американский писатель, адвокат и журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News.

«Мы должны признать, каким историческим преступлением и позором это является не только для журналистики, но и – как только стали известны эти документы (о Хантере Байдене) – для сотрудников разведывательного сообщества, ЦРУ, Джона Бреннана (бывшего руководителя ЦРУ в администрации Барака Обамы), Джеймса Клэппера (экс-директора национальной разведки США), Майкла Хайдена (бывшего директора Агентства национальной безопасности) – для всех обычных профессиональных лжецов, представивших письмо, в котором заявлялось, что эти материалы имеют характерные особенности русской дезинформации, хотя у них не было никаких оснований так думать», – цитирует Гринвальда ТАСС.

По словам писателя, этим письмом чиновники от разведки «предоставили СМИ разрешение лгать общественности, а Кремниевой долине (предоставили разрешение) подвергать эти материалы цензуре».

Из-за этих действий американский избиратели не могли даже подозревать о том, что их обманывают, подчеркнул писатель. «Обманывают не только заявлениями о причастности России, хотя тому не было ни одного свидетельства, и никто так не думал, но и утверждениями о дезинформации, допущениями о фальсификации, хотя сегодня мы знаем, что уголовное расследование, которое ведется [в отношении Хантера Байдена], касается денежных переводов, о чем указывается в этих документах», – подчеркнул он.

«Такая ложь людям и сокрытие информации перед выборами являются невероятным преступлением корпоративных медиа, и вмешательством со стороны разведывательных агентств с целью манипуляции результатов выборов», – заявил Гринвальд.

Журналист добавил, что странная «доверчивость» американских ведущих СМИ к указанной информации разведслужб, которую медиа почему-то вдруг перестали ставить под сомнение объясняется сформировавшимся на период избирательной кампании «партнерством» медиа и спецслужб с целью блокирования избирательной повестки Дональда Трампа, «президентство которого они считают для себя опасным».

По данным Associated Press, расследование в отношении сына Байдена-младшего было начато еще в 2018 году, то есть за год до того, как Байден-старший выдвинул свою кандидатуру в президенты США.

Ранее Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Ранее Байден-старший называл все обвинения против сына «российской уткой, в которую никто не верит».

Напомним, президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.