Джонсон отказался считать Британию и ЕС «близнецами»

Есть большая вероятность того, что Великобритания и ЕС не договорятся о будущих отношениях и торговой сделке, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон.

Он заявил, что предлагаемая ЕС сделка «не подходит» Лондону. По его словам, «велика вероятность того, что в итоге партнерство будет больше напоминать отношения ЕС с Австралией, чем с Канадой». Джонсон призвал «готовиться к австралийскому варианту». Австралия торгует с ЕС по правилам Всемирной торговой организации с применением торговых тарифов и квот.

Джонсон велел «переговорщикам продолжать работу над достижением соглашения». «Я поеду в Брюссель, Париж, Берлин, куда угодно, чтобы прийти к сделке. Но даже если этого не получится, мы можем процветать и в случае выхода из ЕС на австралийских условиях», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky News.

Премьер заявил, что сложности в переговорах связаны в первую очередь желанием ЕС распространить свои юридические нормы на Великобританию. По словам Джонсона, в Брюсселе «думают, что ЕС и Великобритания словно близнецы». «Если, например, ЕС решает купить дорогую сумочку, то, значит, и Великобритания должна поступить так же, а иначе в отношении нас будут введены тарифы», – сказал он.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. Однако пока Евросоюзу и Великобритании не удалось устранить ключевые разногласия.