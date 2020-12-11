Пентагон оправдал действиями России переброску БМП в Сирию

Министерство обороны США приняло несколько месяцев назад решение перебросить на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley в связи с тем, что российские военнослужащие якобы проводили патрулирование в регионе не в отведенной для этого зоне, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда [на северо-восток Сирии] бронетехнику. Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения», – передает ТАСС словы глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

По его версии, Пентагон «посчитал целесообразным» в связи с этим отправить БМП «Брэдли» на северо-восток Сирии.

В сентябре американское Минобороны сообщило, что международная антитеррористическая коалиция, действующая под руководством США, перебросила на северо-восток Сирии БМП «Брэдли». Пентагон последний раз перебрасывал эти БМП в Сирию в октябре 2019 года, чтобы «одержать победу над остатками [запрещенной в РФ террористической группировки] ИГ* и защитить критически важную инфраструктуру».

Напомним, 19 сентября сообщалось, что международная коалиция, возглавляемая США, перебросила на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley. Пентагон последний раз перебрасывал Bradley в Сирию в октябре 2019 года. Тогда сообщалось, что это делается для «победы над остатками ИГ*» и «защиты критически важной инфраструктуры».