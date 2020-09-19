Возглавляемая США коалиция перебросила БМП на северо-восток Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, перебросила на северо-восток Сирии боевые машины пехоты «Брэдли», сообщил ее официальный представитель Уэйн Маротто.

Маротто заявил, что техника «поможет обеспечить защиту сил коалиции во все более сложной обстановке на северо-востоке Сирии». Он заверил, что коалиция намерена «обеспечить окончательную победу» над террористической организацией «Исламское государство*».

Пентагон последний раз перебрасывал «Брэдли» в Сирию в октябре 2019 года. Тогда сообщалось, что это делается для «победы над остатками ИГ*» и «защиты критически важной инфраструктуры», передает ТАСС.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что в Сирию также перебросили РЛС «Сентинел». Кроме того, была «усилена частота воздушных патрулей над местом расположения сил США».

Он объяснил такие шаги «обеспечением безопасности сил коалиции». Урбан подчеркнул, что США не хотят «конфликта с какой-либо другой страной в Сирии», но намерены «защищать силы коалиции, если это будет необходимо».

В августе автомобили военной полиции ВС России в Сирии сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. США заявили, что российские военные якобы спровоцировали ДТП.