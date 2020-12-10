Россия предупредила о тяжелых последствиях попыток вытеснения с рынка нефти

Россия занимает слишком большую долю на рынке нефти, ее невозможно вытеснить без тяжелых последствий, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России.

«Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке – более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы», – передает его слова ТАСС.

По словам замминистра, ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижение своих товаров. «США очень хороший пример, по мере роста у них производства газа и нефти им необходимо было освободить рынки. Соответственно, с рынка были убраны Венесуэла и Иран в первую очередь», – отметил замглавы Минэнерго.

По словам Сорокина, дешевые кредиты во всем мире становятся одним из способов нечестной конкуренции и в отрасли энергетики. «Те, кто имеют доступ в дешевому финансированию, могут за счет этого нарастить свое производство. Это является попыткой убрать конкурентов, у которых нет такого дешевого финансирования. Асимметрия такого доступа по результативности тоже может быть приравнена к агрессивной экономической политике, которая усиливает неравенство», – сказал он.

Сорокин пояснил, что примером неравной конкуренции является традиционная и возобновляемая энергетика, последняя активно субсидируется западными странами. «Она фактически на жизнеобеспечении за счет постоянной пролонгации кредитов и вливания в основной капитал (средств) государством. Никакая возобновляемая энергетика даже близко не сможет обеспечить потребности континента», – подчеркнул замминистра.

Ранее министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки.