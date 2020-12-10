В МИД заявили о планах США продолжать мешать строительству «Северного потока – 2»

США будут и дальше мешать России реализовывать проект газопровода «Северный поток – 2», это часть политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна», – передает слова Захаровой РИА «Новости».



Она отметила, что это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги. Захарова подчеркнула, что планы строительства не изменятся.



Вместе с тем она выразила надежду, что надуманные сюжеты о мифической «российской угрозе» в конце концов уйдут в небытие. Представитель МИДа напомнила, что конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции против граждан, якобы причастным к вмешательству в американские выборы.



«Хотя эти документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и попытках оказания влияния на внутренние дела в США», – сказала Захарова.



Россия неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств. «Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы – продукт внутренней кухни, это фобия, это болезнь. Мы все-таки не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двустороннних отношений», – подчеркнула дипломат.

6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил, что Соединенные Штаты готовы развязать войну с Россией, чтобы не дать ей достроить газопровод «Северный поток – 2».