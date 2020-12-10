Бабушку и дедушку заподозрили в убийстве двухлетнего внука в Кузбассе

Бабушку и дедушку из города Новокузнецк в Кемеровской области заподозрили в убийстве собственного двухлетнего внука, сообщило следственное управление СК по региону.

«По версии следствия, 9 декабря текущего года в вечернее время супруги приехали в частный дом родителей, чтобы забрать двухлетнего сына. В жилище они обнаружили одежду мальчика, однако самого ребенка в помещении не было, бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Родители нашли тело сына на придомовой территории в снегу. Они вызвали следователей и полицию. 52-летнего дедушку и 48-летнюю бабушку задержали, с ними работают следователи.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

На придомовой территории родители обнаружили в снегу тело сына, вызвали следователей территориального Следственного комитета и сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи.

Ведомство уточняет, что тело двухлетнего ребенка было обнаружено 9 декабря во дворе одного из частных домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Прокуратура Кемеровской области сообщила на своем сайте, что расследование дела взято на контроль. «Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района города Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – добавили в надзорном ведомстве.

В апреле в Ненецком автономном округе (НАО) 61-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство ребенка. По версии следствия, мужчина ударил двоюродного внука поленом, вытащил на улицу и оставил на морозе за то, что мальчик потерял телефон.