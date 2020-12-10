Объекты образования и культуры повреждены при землетрясении в Иркутске

Незначительные повреждения при землетрясении получили в Иркутске объекты образования, спорта и культуры, угрозу людям они не представляют, сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили со ссылкой на администрацию Иркутска, что «обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения», передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие службы также обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

«Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений объектов и дорог не обнаружено», – добавляется в сообщении.

Всего подземные толчки ощущались на территории 12 муниципальных районов Бурятии и Иркутской области. При этом пострадавших нет.

«Проведена проверка состояния социально значимых объектов жилого фонда, повреждений зданий и сооружений не выявлено», – сообщил представитель экстренных служб региона.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16 километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии. Магнитуда подземного толчка в эпицентре составила 5,3.

Напомним, в четверг утром на территории Кабанского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки также ощущались в Иркутской области. Ученые не ожидают повторных мощных толчков.