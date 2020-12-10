Ученые оценили возможность афтершоков после землетрясения в Бурятии

Ученые не ожидают повторных мощных толчков после землетрясения в Иркутской области и Бурятии, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

«Мощных толков больше не ожидается, есть небольшая афтершоковая активность», – приводит слова Кобелевой ТАСС.

По мнению директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, афтершоки слабые и затухающие. Если первый из них могли ощутить жители одного из населенных пунктов, то следующие толчки стали еще слабее. Подобная сейсмическая активность типична для данной территории, район, где произошло событие, считается вторым по активности в зоне Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Напомним, в четверг утром на территории Кабанского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По информации республиканского главка, эпицентр землетрясения находился в дельте впадающей в Байкал реки Селенги в 16 км северо-западнее населенного пункта Дубинино. Подземные толчки также ощущались в Иркутской области.