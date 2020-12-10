Франция оштрафовала Google и Amazon на 135 млн евро

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала компании Google и Amazon на 100 и 35 млн евро соответственно за несоблюдение законодательства по конфиденциальности данных пользователей.

Google и Amazon обвиняются в том, что они использовали файлы cookie без согласия пользователей. Google придется заплатить штраф в 100 млн евро – это крупнейший в истории французской комиссии штраф. Amazon заплатит 35 млн евро, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в соответствии с введенным в 2018 году Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR) использование файлов cookie является нарушением правил о конфиденциальности и отслеживании данных пользователей.

В случае если корпорации в течение трех месяцев не изменят свои правила в отношении cookie, их дополнительно будут штрафовать на 100 тыс. евро в день.

Ранее компания Google выплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента в российской поисковой системе.