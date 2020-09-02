Google выплатил штраф за несоблюдение требований Роскомнадзора

Компания Google выплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента в поисковой системе, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

«Google выплатил штраф в 1,5 млн рублей. В суд поступили соответствующие уведомления и квитанция», – сказали ТАСС в суде.

В августе мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей за недостаточные меры по исключению запрещенного контента в поисковой системе.

В сентябре Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в России сайтам.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.