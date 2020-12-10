В Совфеде оценили приговор виновнику энергоблокады Крыма

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Заповедник контрабанды» поставил под удар дипломатов

Посол Негуца считается креатурой действующего президента Молдавии Додона Михаил Метцель/ТАСС
Правительство Молдавии объявило об отзыве из Москвы своего посла Андрея Негуцы. Поводом стало обнаружение в посольской машине крупного контрабандного груза. Однако есть основания полагать, что проблема не только, а может быть, и не столько в контрабанде. Каким образом на этот чисто криминальный сюжет влияет запутанная политическая ситуация в Молдавии? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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    В Совфеде оценили приговор виновнику энергоблокады Крыма

       10 декабря 2020, 12:20
    Фото: Vasyl Shevchenko/
    ZUMA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    «Ислямов был главным виновником энергетической блокады Крыма и наконец получает по заслугам», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Так он прокомментировал решение Верховного суда Крыма приговорить бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима за организацию энергетической блокады полуострова в 2015 году.

    «Ислямов получил заслуженное наказание. Он был главным виновником энергетической блокады Крыма в 2015 году – и наконец получает по заслугам за свои преступные действия», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

    Собеседник уверен, «теперь Ислямову дорога в Крым однозначно заказана». «Он лишил электроэнергии жизнеобеспечивающие предприятия Крыма, и как только появится возможность, наказание будет приведено в исполнение», – подчеркнул собеседник.

    «Те события показали, насколько неглубоким и неумным человеком оказался Ислямов. Он считал, что такими действиями сможет добиться возвращения Крыма в состав Украины. Но эффект был совершенно обратный – это еще больше сплотило крымчан с Россией в целом», – заключил сенатор. 

    В четверг Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, признанного виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году.

    Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела последние годы живет на Украине и находится в розыске в России. Дело рассматривала коллегия из трех судей, передает РИА «Новости»

    Ислямов обвинялся по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что Ислямову нужно начинать примерять «арестантскую робу». 

    Напомним, в 2015 году опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова –введен график аварийных отключений.

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