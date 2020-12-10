В Совфеде оценили приговор виновнику энергоблокады Крыма

«Ислямов был главным виновником энергетической блокады Крыма и наконец получает по заслугам», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Так он прокомментировал решение Верховного суда Крыма приговорить бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима за организацию энергетической блокады полуострова в 2015 году.

«Ислямов получил заслуженное наказание. Он был главным виновником энергетической блокады Крыма в 2015 году – и наконец получает по заслугам за свои преступные действия», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Собеседник уверен, «теперь Ислямову дорога в Крым однозначно заказана». «Он лишил электроэнергии жизнеобеспечивающие предприятия Крыма, и как только появится возможность, наказание будет приведено в исполнение», – подчеркнул собеседник.

«Те события показали, насколько неглубоким и неумным человеком оказался Ислямов. Он считал, что такими действиями сможет добиться возвращения Крыма в состав Украины. Но эффект был совершенно обратный – это еще больше сплотило крымчан с Россией в целом», – заключил сенатор.

В четверг Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, признанного виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году.

Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела последние годы живет на Украине и находится в розыске в России. Дело рассматривала коллегия из трех судей, передает РИА «Новости».

Ислямов обвинялся по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что Ислямову нужно начинать примерять «арестантскую робу».

Напомним, в 2015 году опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова –введен график аварийных отключений.

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