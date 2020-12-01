Школьники в Татарстане отравились антисептиком

Информация об отравлении детей в одной из школ Пестречинского района Татарстана после уборки в помещениях подтвердилась, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«30 ноября через полчаса после начала занятий ученица 2-го класса почувствовала жжение в глазах. Девочке оказали медицинскую помощь на месте, о чем сразу же сообщили родителям. После этого администрация школы приняла решение отменить занятия и отпустить детей домой», – цитирует «Интерфакс» Галиева.

По его словам, установлено, что причиной отравления детей стала проведенная несколькими днями ранее генеральная уборка с применением дезинфицирующего раствора. Уборщицы не соблюли необходимые пропорции при приготовлении рабочего раствора, в результате чего на партах и стенах школьных кабинетов остались следы дезинфицирующего средства.

В прокуратуре пришли к выводу, что администрация школы допустила «грубое нарушение санитарных норм, создав угрозу безопасности жизни и здоровья обучающихся и персонала».

По мнению надзорного ведомства, эти нарушения стали возможны «из-за отсутствия должного ведомственного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников как со стороны руководства школы, так и районного отдела образования».

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполкома Пестречинского района с требованием устранить причины случившегося и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Пестречинского района Татарстана начала проверку данных о массовом отравлении детей в местной школе.