Прокуратура начала проверку массового отравления детей в школе Татарстана

Прокуратура Пестречинского района Татарстана проверяет данные о массовом отравлении детей в местной школе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Прокуратура Пестречинского района проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ. Надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре более 100 учеников школы в Кронштадском районе Санкт-Петербурга обратились за медпомощью после вспышки кишечной инфекции в учебном заведении.