Пашаев раскритиковал письмо Ефремова жене погибшего в ДТП Захарова

Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего Сергея Захарова с целью выйти на свободу, заявил бывший адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу», – заявил адвокат телеканалу «360».

По словам Пашаева, у него было много клиентов из шоу-бизнеса, поэтому он считает, что для публичных людей ничего святого нет – «в любую минуту сдадут с потрохами».

«Я был такой. (…) А что сам [Ефремов] был агрессивный в зале суда с потерпевшей стороной. Почему со мной повторно заключил [договор], если такой плохой я? Он не был готов сесть в тюрьму. Я специально всегда говорил, что он готов. Надо настолько быть подлым человеком… Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал. Статус [адвоката] прекратили, я его не предал. Его поступки как у женщины с пониженной социальной ответственностью», – заявил Пашаев.

Юрист также опроверг слова Ефремова о просьбе к адвокату ничего не говорить в адрес потерпевших. «Врет как Троцкий просто. Он сам злился, что что это за клоунада, что за потерпевшие», – утверждает Пашаев.

Он добавил, что жена Ефремова консультировалась еще с шестью адвокатами, которым показывала наработки Пашаева, однако никто лучше ничего предложить не смог.

Напомним, в письме жене Захарова Ефремов отметил, что пытался написать его «сотни раз», но «никак не мог подобрать верные слова». В тексте он выразил соболезнования, а также попросил прощения и рассказал, что его жизнь разделилась на «до и после» аварии.

Ранее во вторник сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, якобы не добрался до колонии в городе Алексеевка. После этого стало известно, что артист все же был переведен из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.