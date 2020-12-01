Иванов возложил на руководство «Победы» ответственность за полет по фаллической траектории

Руководство авиакомпании «Победа» несет ответственность за хулиганский полет лайнера, за этим инцидентом должны последовать кадровые выводы, считает специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией «Победа», еще никогда не сталкивался, и надеюсь, больше не столкнусь», – сказал он, передает ТАСС.

Иванов назвал произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности. «Значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат – опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров», – подчеркнул Иванов.

«Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что, как минимум, моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», – сказал спецпредставитель президента.

В начале ноября летчики авиакомпании «Победа», выполнявшие рейс DP407 Москва – Екатеринбург, траекторией полета нарисовали фаллический символ. В компании предположили, что это может быть в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Авиаэксперт призвал наказать пилотов за полет по фаллической траектории.