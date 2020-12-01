Минцифры решило создать список угроз для персональных данных

Минцифры создало проект приказа, определяющий перечень актуальных угроз безопасности персональных данных, которые необходимо пресекать в процессе обработки этой информации.

Эти угрозы «устанавливают единый подход к определению угроз безопасности персональных данных, актуальных при их обработке в конкретных информационных системах, и разработке на их основе частных моделей угроз безопасности персональных данных для этих систем», цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Ведомство предлагает, что операторы персональных данных адаптируют такие угрозы, их следует уточнить и уменьшить перечень с учетом их структурно-функциональных характеристик, применяемых информационных технологий и особенностей функционирования.

К числу таких угроз отнесли связанные с особенностями функционирования средств, обеспечивающих хранение, обработку и передачу информации, а также угрозы получения несанкционированного доступа к носителям данных, и хакерские атаки на эти системы.

Минцифры отмечает, что удаленный несанкционированный доступ к таким системам включает использование вредоносных программ против самих систем и против лиц, которые обладают полномочиями в них. Злоумышленники могут также воспользоваться методами воздействия на таких сотрудников.

Еще одна категория угроз – несанкционированный доступ к персональным данным без вовлечения лиц, которые обладают доступом к информационным системам. К их числу относятся уязвимости в софте систем, в каналах передачи данных.

Ранее в компании Group-IB сообщали, что мошенники стали пользоваться переводом сотрудников предприятий на время пандемии на удаленку, так как работники стали работать с менее защищенных домашних компьютеров.