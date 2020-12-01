В США назвали возможные цели убийства Израилем иранского ученого-ядерщика

Взгляд
1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 07:40  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Как Лигачев возвысил Ельцина и пытался остановить перестройку

В первые годы правления Горбачева Егор Лигачев был его правой рукой в делах партии Юрий Абрамочкин/РИА Новости
«Лигачев пригрозил будущему президенту России потерей партбилета, Ельцину пришлось подчиниться», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Евгений Спицын, лично знакомый с Егором Лигачевым, одним из руководителей нашей страны в 80-х годах. Сегодня у Лигачева – столетний юбилей. Какую роль этот человек сыграл для последних лет жизни СССР? Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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«Псакинг» станет символом президентства Байдена

Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома ABACA/Reuters
Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в составе «женской» команды по коммуникациям Джо Байдена. В США эту новость уже назвали «фантастической», а сама Псаки заявила о «чести» работать вместе с Байденом. Почему вероятный президент США принял такое кадровое решение и как оно характеризует будущую внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...

Армяне еще не осознали, что произошло

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Пройдёт немного времени, и масштаб катастрофы именно моральной, этической и исторической накроет и Степанакерт, и Ереван. Сложно даже представить себе, какой исторический счёт предъявят тем, кто будет назначен виновником катастрофы. Подробности...
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Имперский орел против «новой нормальности»

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Не надо никаких специальных национальных идей. Просто придерживаться здравого смысла – уже достаточно. И вот перед нами – готовая имперская максима: на территории нашей страны живут мужчины и женщины; цель государства – способствовать их семейному благополучию, счастью и процветанию. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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16:11

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17:21

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    В США назвали возможные цели убийства Израилем иранского ученого-ядерщика

    1 декабря 2020, 07:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экспертное сообщество в США не сомневается в том, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране стоял Израиль, вопрос лишь в том, каковы были его мотивы, сообщили американские СМИ.

    «После убийства в пятницу главного ученого-ядерщика Ирана вопрос быстро сместился от того, кто осуществил дерзкое нападение среди бела дня, к тому, зачем. Эксперты, не обратив особого внимания на отказ Израиля комментировать убийство, которое демонстрировало отличительные черты израильской секретной операции, начали задаваться вопросом о том, чего хотел добиться премьер-министр Биньямин Нетаньяху», – приводит ТАСС текст статьи Washington Post.

    Издание указывает несколько возможных объяснений. Согласно одному из них, Израиль мог стремиться спровоцировать военный ответ со стороны Ирана, который послужил бы в свою очередь стимулом для США нанести «удар по ядерной программе Тегерана», пока у власти еще находится администрация республиканца Дональда Трампа, враждебно настроенная в отношении иранских властей.

    Согласно другой версии, Израиль воспользовался возможностью ликвидировать главного человека в иранской ядерной программе, рассчитывая на то, что Иран в ответ проявит сдержанность и не станет допускать эскалации. Третье объяснение, которое приводит Washington Post, заключается в том, что власти Израиля стремятся подорвать условия для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Тегераном, которая может произойти с приходом к власти в США новой администрации во главе с демократом Джозефом Байденом.

    В другой статье Washington Post автор также выражает уверенность в том, что за нападением стоял Израиль. «Мы не знаем, кто конкретно убил известного иранского ученого-ядерщика в пятницу. Однако среди экспертов уже существует консенсус относительно того, что за убийством Мохсена Фахризаде стоял Израиль, и это моим коллегам подтвердил также представитель администрации США высокого ранга», – отмечает он.

    «Ощущение унижения и беспокойства в Тегеране могут осложнить усилия Байдена, направленные на то, чтобы ослабить напряженность», – также полагает автор публикации.

    Тем временем телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на источник сообщает, что убийство Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

    В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иранские СМИ сообщили, что Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.


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