В США назвали возможные цели убийства Израилем иранского ученого-ядерщика

Экспертное сообщество в США не сомневается в том, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране стоял Израиль, вопрос лишь в том, каковы были его мотивы, сообщили американские СМИ.

«После убийства в пятницу главного ученого-ядерщика Ирана вопрос быстро сместился от того, кто осуществил дерзкое нападение среди бела дня, к тому, зачем. Эксперты, не обратив особого внимания на отказ Израиля комментировать убийство, которое демонстрировало отличительные черты израильской секретной операции, начали задаваться вопросом о том, чего хотел добиться премьер-министр Биньямин Нетаньяху», – приводит ТАСС текст статьи Washington Post.

Издание указывает несколько возможных объяснений. Согласно одному из них, Израиль мог стремиться спровоцировать военный ответ со стороны Ирана, который послужил бы в свою очередь стимулом для США нанести «удар по ядерной программе Тегерана», пока у власти еще находится администрация республиканца Дональда Трампа, враждебно настроенная в отношении иранских властей.

Согласно другой версии, Израиль воспользовался возможностью ликвидировать главного человека в иранской ядерной программе, рассчитывая на то, что Иран в ответ проявит сдержанность и не станет допускать эскалации. Третье объяснение, которое приводит Washington Post, заключается в том, что власти Израиля стремятся подорвать условия для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Тегераном, которая может произойти с приходом к власти в США новой администрации во главе с демократом Джозефом Байденом.

В другой статье Washington Post автор также выражает уверенность в том, что за нападением стоял Израиль. «Мы не знаем, кто конкретно убил известного иранского ученого-ядерщика в пятницу. Однако среди экспертов уже существует консенсус относительно того, что за убийством Мохсена Фахризаде стоял Израиль, и это моим коллегам подтвердил также представитель администрации США высокого ранга», – отмечает он.

«Ощущение унижения и беспокойства в Тегеране могут осложнить усилия Байдена, направленные на то, чтобы ослабить напряженность», – также полагает автор публикации.

Тем временем телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на источник сообщает, что убийство Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иранские СМИ сообщили, что Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.