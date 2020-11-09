Трамп задумался о баллотировании в президенты США в 2024 году

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, когда в стране будут очередные президентские выборы, сообщил информационный портал Axios.

По данным издания, Трамп говорил, что рассматривает такую возможность, своим советникам. Авторы публикации сочли такое решение «наиболее убедительным свидетельством» того, что президент понимает, что проиграл выборы кандидату от демократов Джозефу Байдену, передает ТАСС.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах президента, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.