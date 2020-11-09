Фанаты «Зенита» обвинили Дзюбу в наплевательском отношении к клубу

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» высказалось относительно инцидента с откровенным видео футболиста Артема Дзюбы, упрекнув его в самовлюбленности и наплевательском отношении к клубу.

«То, что произошло перед матчем с «Краснодаром», переполнило чашу терпения. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность, наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола футболист под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы рады, что теперь между нами нет недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i», – цитирует RT обращение «Ландскроны».

Болельщики напомнили о прошлых инцидентах с игроком, в частности интервью в адрес сотрудников «Зенита» с публичным «выносом сора» из избы, отказе от поддержки футболиста Александра Кокорина, рассуждениях о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной и имитации полового акта со своим одноклубником Сердаром Азмуном. Как отметили фанаты, все эти истории вызвали негативную реакцию у футбольной общественности, отбросив «тень на имя «Зенита».

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

В воскресенье Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил за поддержку.