Минздрав Хакасии отреагировал на видеообращение врачей об очередях из машин скорой

Очередь из машин скорой помощи в Хакасии, снятая на видео одним из медиков, обратившимся к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, образовалась в день открытия нового госпиталя для вирус-положительных пациентов, в который привезли сразу много пациентов, сообщили в минздраве республики.

«Как пояснил и. о. главврача Абаканской станции скорой помощи Айвар Кольчиков, данный инцидент действительно был, но не вчера или сегодня, а почти неделю тому назад. В день открытия временного отделения для пациентов с COVID-19 в Республиканской больнице имени Ремишевской, в минувший понедельник, наблюдалась очередь из машин скорой помощи по вполне понятным причинам – в учреждении было подготовлено 150 коек для заболевших. Видео снято как раз в тот момент, когда пациентов начали активно привозить в отделение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

В министерстве также пояснили, что в данный момент прорабатывается вопрос об экстренном развертывании дополнительных койко-мест на базе медицинских организаций Абакана.

Подчеркивается, что в регионе госпитализируют только пациентов, у которых болезнь протекает с осложнениями, переносящие болезнь в легкой и средней форме лечатся дома. Также госпитали внедрили «выписку выходного дня» – практику, при которой пациентов без отрицательного теста, но уже не нуждающихся в стационарном лечении, отправляют долечиваться домой.

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Между тем Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов Минздрава России и Росздравнадзора в связи со вспышкой нового коронавируса в регионе, сообщили в пресс-службе министерства.

Они «проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку».

В пресс-службе добавили, что специалисты Минздрава также работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Саха, Республике Крым. Помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции также оказывается Республике Южная Осетия и Республике Абхазия.

«Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава России в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось обращение к Владимиру Путину и Сергею Шойгу от хакасского врача, который просил федеральные власти обратить внимание на ситуацию с лечением коронавирусных больных в регионе.

Как утверждал автор обращения, скорые стоят в очереди и не могут передать привезенных в больницу пациентов по несколько часов, больным не хватает кислорода, а медикам – средств защиты.

Напомним, руководство Хакасии обвинили в бездействии во время пандемии.