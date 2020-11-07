Команда Тутберидзе показала будущую звезду

Команда тренера Этери Тутберидзе показала видео каскада из четверного и тройного тулупов 11-летнего фигуриста Никиты Колесникова.

Команда тренера опубликовала ролик в первом посте нового аккаунта в Instagram.

Ранее Тутберидзе призналась, что секретом успеха ее тренерской работы является любовь к своему делу.

В июле Тутберидзе признали лучшим в мире тренером по фигурному катанию, на это звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

В группе Этери Тутберидзе занимаются чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявляла, что Тутберидзе благодаря своему инновационному подходу в работе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.