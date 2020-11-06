Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

Пресненский суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник», в котором сидит актер Михаил Ефремов, уведомление о вступлении в силу вынесенного ему приговора.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания для дальнейшего исполнения», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

Уточняется, что как только администрация СИЗО получит уведомление, актер может быть этапирован в одну из колоний общего режима. ФСИН должна определить место дальнейшего заключения Ефремова в течение десяти дней со дня получения администрацией СИЗО уведомления. До этапирования артист имеет право на одно краткосрочное свидание. Администрация изолятора должна будет уведомить родственников осужденного, в какую колонию его отправят.

Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Ранее адвокат адвокат артиста Владимир рассказал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания. До этого сообщалось, что актер устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

В четверг, 29 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что он выплатил компенсацию».