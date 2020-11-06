Умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, исключительно важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России, скончался в пятницу на 82-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Сегодня, в 00.40 остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко», – передает РИА «Новости» сообщение СВР.

Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе этого года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «cosmic». Закрытым указом президента Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.

Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по «главному противнику», то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом «совершенно секретно» и с грифом «cosmic».

В конце января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».

Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.

Напомним, в феврале Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января официально рассекретила Служба внешней разведки. Шевченко рассказал, что сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов делились в узких кругах планами по разрушению СССР.