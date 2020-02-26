Ветеран СВР рассказал о планах друзей-црушников по разрушению СССР

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов делились в узких кругах планами по разрушению СССР.

«О том, что будет со страной, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были црушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают (для этого, – прим. ВЗГЛЯД), как (все это, – прим. ВЗГЛЯД) будет – все было известно. Это начало 1970-х годов и до 2000-х годов», – рассказал Шевченко ТАСС.

Журналисты уточнили, насколько были реализованы эти планы. «Могло быть (хуже, – прим. ВЗГЛЯД). Они сделали первый этап – разрушили Советский Союз, но это было только начало нашего конца. А конец должен был быть страшен», – признался разведчик.

«В самый последний момент мы все-таки спасли (страну, – прим. ВЗГЛЯД). В последний момент, потому что все было спланировано», – добавил Шевченко.

Напомним, разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января официально рассекретила Служба внешней разведки.

В прошлом месяце директор СВР Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».