Рубль вырос к евро и доллару Рубль снизился к доллару 6 ноября 2020, 10:15 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,24%, до 77,1875 руб., курс евро – на 0,12%, до 91,165 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.05 курс доллара находился на уровне 77,3225 руб. (+0,42%), евро поднимался на 0,46% до 91,48 руб. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

