Глава СВР оценил работу Путина с информацией разведки

Президент России Владимир Путин знает специфику работы разведки, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

В интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Нарышкин заявил, что Путин «внимательно работает с информацией разведки», причем делает это «как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки». Нарышкин сообщил: «Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента». По его словам, «это большое удовольствие – работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», передает РИА «Новости».

Нарышкин сообщил, что СВР информирует Путина почти «без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды». При этом проводится «очень тонкий и внимательный анализ». Путину «докладывают summary», причем непосредственно самому президенту. Как заявил Нарышкин, «все доклады Службы внешней разведки – лично», «все документы – лично».

Напомним, Нарышкин рассказывал, что познакомился с Путиным в 1980 году, когда был определен в разведывательное подразделение в Ленинграде, где уже работал нынешний президент России. Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР–ГДР. В 2018 году телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).