Нарышкин рассказал о знакомстве с Путиным

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, как 38 лет назад познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Нарышкин отметил, что познакомился с Путиным в 1980 году, когда был определен в разведывательное подразделение в Ленинграде, где уже работал нынешний президент России, передает ТАСС.

«Так и произошло знакомство», – сказал Нарышкин.

Он также рассказал, что вместе с Путиным учился на годичном факультете в Краснознаменном институте (ныне Академия внешней разведки). Перед поступлением они вместе совершали парашютный прыжок.

«Мы довольно основательно изучали и устройство парашютной системы – парашютная система Д-6, очень надежная, – ну и совершили один прыжок», – сказал Нарышкин.

По его словам, прыжок был необходим для получения психологической закалки. На Нарышкина прыжок «произвел очень хорошее впечатление».

Директор СВР также рассказал, что получил оперативный псевдоним «Наумов» – у Путина псевдоним был «Платов».

В октябре телеканал «Звезда» показал комнату, в которой жил Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР.