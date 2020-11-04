Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», – сказано в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы.

В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Россия является главным союзником Минска.