АПЛ «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» из Белого моря

Атомная подводная лодка «Казань» успешно выполнила стрельбу крылатой ракетой «Оникс» из Белого моря в ходе рамках завершающего этапа государственных испытаний, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» – атомный подводный ракетный крейсер «Казань» – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Стрельба выполнялась во второй половине дня. «Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс», – добавили в министерстве.

Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году. Эта АПЛ будет отличаться от базового проекта 885 новой системой управления. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М – ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».

Ранее «Казань» провела ходовые испытания в Белом море, а также поразила ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря.