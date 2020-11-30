Создатель бренда «Б.Ю. Александров» умер от коронавируса

Президент «Ростагроэкспорта» и основатель именного бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от коронавируса.

Как сообщает НТВ, Александров скончался в ночь на 30 ноября.

По информации Telegram-канала Mash, в начале ноября бизнесмен заразился коронавирусом. 23 ноября Александрова госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее в интервью Forbes Александров отмечал, что считает коронавирус «полной ерундой». «Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с Испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 млн до 50 млн человек. Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками», – заявлял он.

Он утверждал, что на вирусах можно нажиться, в том числе заставляя людей покупать маски и проходить вакцинирование.

Борис Александров родился в 1947 году. Окончил Первый Московский мединститут и двадцать лет проработал врачом-терапевтом. «Росагроэкспорт» был основан в 1995 году. Выпуск глазированных сырков «Б. Ю. Александров» был запущен в 1996 году.

На сайте Молочного союза России отмечается, что Александров – единственный в России трижды лауреат премии «Предприниматель года» за 2004, 2006, 2007 годы.