Соловьев оценил возвращение Псаки в Белый дом

«Мы с нетерпением ждем возвращения Джен. Заодно узнаем у нее, где находятся Белорусское море и как из Европы в Россию поступает газ», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя возможное назначение Дженнифер Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в составе команды Джо Байдена.

«Джен Псаки – профессиональная женщина с чувством юмора, которая, правда, не всегда понимала, что шутит. Она хорошо знакома российским политикам и журналистам, ей даже подарили шапку-ушанку, которую спецслужбы США уже разобрали на молекулы в поисках чипа от хитрых русских», – рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

По мнению Соловьева, в возможном назначении Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома «нет ничего удивительного». «Байден вообще тяготеет к тем людям, с которыми уже работал. А она – человек, с которым точно скучать не придется, как и со всей администрацией Байдена», – сыронизировал собеседник.

«Потому мы с нетерпением ждем возвращения Джен. Заодно узнаем, где находятся Белорусское море, горы рядом с Ростовом, каким образом из Европы в Россию поступает газ и что из себя представляет таинственная «выборная карусель», – заключил Соловьев.

Накануне Джен Псаки, которую Джозеф Байден хочет назначить пресс-секретарем Белого дома, заявила, что для нее большая честь снова работать с ним.

Она написала в Twitter, что Байден в администрации Барака Обамы помогал руководить «восстановлением экономики», перестраивал отношения США «с партнерами» и «привносил сочувствие и человечность почти на каждую встречу». «Женскую» команду Байдена по работе со СМИ она назвала «самой разнообразной в истории», отметив, что в команде «шесть мам маленьких детей».

Ранее штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Псаки станет пресс-секретарем Белого дома, Бедингфилд – директором по коммуникациям Белого дома, Жан-Пьер – первым заместителем пресс-секретаря американской администрации.

Напомним, в России Псаки стала известна во время работы главой пресс-службы Госдепа. На посту официального представителя внешнеполитического ведомства США она в 2013 году сменила не менее известную в России Викторию Нуланд. В 2015 году стало известно, что Псаки переходит на пост директора по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы из-за беременности.

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