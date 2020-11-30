В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Эсминец «Джон Маккейн» ВМС Соединенных Штатов превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 российского Военно-морского флота, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание обратило внимание на сообщения о вторжении американского корабля в российские воды. Комментируя данную информацию, в Popular Mechanics указали, что «Джон Маккейн» «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов», который вытеснил американский корабль из российских вод.

Напомним, эсминец ВМС США в конце ноября зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.