У Байдена подтверждены небольшие переломы Трамп пожелал Байдену выздоровления 30 ноября 2020, 05:29

Фото: Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Действующий глава американского государства Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику на выборах президента США Джозефу Байдену. «Выздоравливай поскорее!» – заявил Трамп в Twitter. Напомним, Байдену потребовалась медицинская помощь, у него подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Его представители сообщили, что политик повредил правую ногу, когда играл с собакой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

