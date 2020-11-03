Эксперт: Мы видим кризис современной избирательной системы США

США рискуют утратить авторитет и уважение в глазах всего мира, так как на выборах президента страны используются недобросовестные методы, не допускаются наблюдатели и происходят иные нарушения закона. Об этом в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил завкафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский.

«Якобы демократически настроенная оппозиция демонстрирует полное пренебрежение принципами демократии и законности. Они, даже не зная, каким будет результат, уже заявили, что в любом случае не признают этот результат, если он будет в пользу их противника. Где здесь демократия, демократичность и власть народа? Когда партийные функционеры определяют, что есть правда, что есть закон и законность – и ничего другого больше в этой демократии нет. Это как раз подчеркивает всю несостоятельность «демократических» ценностей, продвигаемых американцами за пределы своего государства. Они сами себя дезавуируют в качестве носителей демократических ценностей», – отметил эксперт.

«Показательно, что они выработали такие механизмы управления демократией, которые уже беззастенчиво обкатывались в других государствах, а теперь и в самих США наступил момент, когда они с этими технологиями идут ва-банк. Политиканы готовы разрушить все, что строилось двести лет и главное – достичь своих целей, используют демократический выборный процесс для того, чтобы реализовать свои корыстные планы», – считает Полянский.

«Они привыкли поучать весь мир. «Мы несем вам демократию!» – этим грешат как демократы-партийцы, так и республиканцы. И как бы парадоксально это не звучало, демократы поступают антидемократично. Они всему миру показывают подлинное лицо американской «демократии» и причиняют вред прежде всего своим идеям и принципам, которые так возвышали. Используются самые разные недобросовестные методы, которые прямо указывают на несоблюдение закона, Конституции. В таком случае должно быть сказано веское слово Верховным судом, как высшим органом конституционного контроля. На мой взгляд, если и судебная власть не сможет проявить себя в качестве гаранта конституционности политических процессов, то можно считать, что США утратят авторитет и уважение в глазах всего мира», – пояснил эксперт.



Доказательством того, что там не обеспечивается законность и не уважаются идеи, которые продвигаются для других государств, является удаление с участков наблюдателей, отметил собеседник.



В свою очередь, исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков заявил газете ВЗГЛЯД, что в некоторых штатах наблюдателей может и не быть вовсе: «Особенности реализации прав наблюдателей в США разнятся от штата к штату – в некоторых институт наблюдения отсутствует вовсе, а в некоторых их "сертификация" зависит от мнения местных властей. Филадельфийские власти, включая прокурора, – противники Трампа. О том, что они не допустят наблюдателей со стороны Трампа, заявили еще в октябре».



По его мнению, то, что происходит в Филадельфии сейчас, логично с точки зрения местного законодательства, но по факту является еще одним вылезшим на поверхность свидетельством глубокого кризиса современной избирательной системы США.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.

Избиратели округа Виго в штате Индиана, голоса которых почти всегда отдавались за будущего президента, в этот раз распределили свои предпочтения поровну.

Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия при победе Байдена или Трампа.