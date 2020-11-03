Стали известны предпочтения «угадывающего президента» округа США

Избиратели округа Виго в штате Индиана, голоса которых почти всегда отдавались за будущего президента, в этот раз распределили свои предпочтения поровну, сообщают местные СМИ.

Исследования бостонского Колледжа Эмерсон показали, что за республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена готовы отдать голоса по 48% опрошенных, передает газета Tribune Star.

Как следует из статистики голосований в округе, с 1888 года в 31 из 33 президентских выборах голоса жителей Виго совпадали с выбором страны. Исключения составили только 1908 год, когда округ поддержал Уильяма Брайана, а выборы выиграл Уильям Тафт, и 1952 год – тогда Виго сделал выбор в пользу Эдлая Стивенсона, президентом же был избран Дуайт Эйзенхауэр. Отмечается, что на выборах 2016 года округ отдал за Трампа на 15% голосов больше, чем за Хиллари Клинтон.

Выборы президента США проходят 3 ноября.

Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия при победе Байдена или Трампа.