СК начал проверку после исчезновения сооснователя Skillbox

Следователи проводят проверку по факту исчезновения в Сочи сооснователя и программного директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщает СУ СК Краснодарского края.

Коропов в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта, с тех пор его местонахождение неизвестно, сказано в сообщении на сайте СУСК.

Ведомство уточнило приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы. По информации РИА «Новости», в главном управлении МВД региона созданы поисковые отряды, результатов пока нет.

Коропоы в 2020 году стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели».

В начале октября в Подмосковье задержали бизнесмена, убившего пропавшего коммерсанта и его компаньона.