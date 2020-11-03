«Единая Россия» поблагодарила Мишустина за поддержку упрощения маркировки лекарств

Секретарь генсовета партии «Единая России» (ЕР) Андрей Турчак поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку предложения об упрощении процедуры маркировки лекарств.

Турчак подчеркнул, комментируя решения правительства и Центра развития перспективных технологий, который занимается в том числе маркировкой препаратов, упростить эту процедуру и отказаться от платы за нее, что вопрос доступности лекарств является приоритетным для ЕР и находится на постоянном контроле, говорится в сообщении на сайте партии.

Он напомнил, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в правительство соответствующие предложения.

Ее возглавляет первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Инициативы группы, по словам Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов» – это привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

«Мы благодарим председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания ЕР. Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению», – отметил Турчак.

Он напомнил про результаты мониторинга, который провел партпроект «Народный контроль». Активисты проверили наличие препаратов от коронавируса в более чем 2, 5 тыс. аптек в 45 регионах России. Выяснилось, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет даже этой возможности.

Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.

Постановление, продляющее упрощенный порядок маркировки лекарств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 ноября. Согласно документу, сведения в систему все равно требуется подавать, но ответа от нее теперь ждать не нужно, «участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут».

«Такой режим исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов. Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущем», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что система маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.