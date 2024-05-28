Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

Tекст: Елизавета Шишкова

«К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.