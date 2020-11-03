Финансирование Навального олигархами возмутило пользователей Сети

В Сети обратили внимание на то, что призывающий вводить санкции против российских олигархов блогер Алексей Навальный сам получает финансирование от олигархов, живущих за границей.

Авторы блога «Фонд бабла с коррупцией» отмечают, что Навальный в интервью немецкой газете Bild заявил: власти Евросоюза (ЕС) должны вводить санкции против олигархов, якобы приближенных к российским властям.

Однако, пишут авторы блога, самого Навального олигархи активно финансируют и поддерживают.

Так, главным источником доходов блогера, исходя из его собственного финансового отчета, является предприниматель Борис Зимин, чей фонд оплатил вывоз Навального в берлинскую клинику «Шарите», а лечение было оплачено проживающими в Великобритании предпринимателем Евгением Чичваркиным и экономистом Сергеем Алексашенко.

Кроме того, финансированием деятельности Навального занимается олигарх Михаил Ходорковский. В 2015 году соратник Навального Леонид Волков получил 60 тыс. долларов от эстонской компании «MTU Free Access HR», принадлежащей Ходорковскому – якобы на проведение социологических исследований. Однако никаких исследований на эти деньги не проводились.

Ранее Навального заподозрили в выведении с биткоин-кошельков почти 500 млн рублей.