Нарышкин сравнил российскую школу разведки с отечественным балетом

Школа российской разведки – одна из ведущих в мире, как и школа русского балета, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Российская разведка действительно является одной из сильнейших в мире, входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных разведывательных служб. И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По словам Нарышкина, любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности.

«Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно», – добавил Нарышкин.

По его словам, СВР рассматривает ЦРУ США в качестве главного оппонента.

«Да, поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки и, прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами», – сказал Нарышкин.

Ранее во вторник Нарышкин обвинил США в попытке помешать сотрудничеству России и Китая.