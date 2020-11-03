Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 80,31 руб., курс евро – на 0,17%, до 93,62 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.07 курс доллара продолжил снижаться и составил 80,12 руб. (-0,54%), а курс евро опустился на 0,39%, до 93,41 руб.